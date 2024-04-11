Власти Оренбуржья предварительно оценили материальный ущерб от паводка

Предварительный ущерб от последствий паводка в Оренбургской области превысил 40 млрд рублей. Такую цифру назвал губернатор региона Денис Паслер в ходе доклада российскому президенту Владимиру Путину, пишет РИА Новости.

«Сумма превышает 40 млрд рублей», — заявил глава области.

Он также добавил, что администрация региона уже отправила в правительство страны документы о первичной оценке ущерба от затопления.

Паслер обратил внимание, что к полноценному обследованию в Оренбуржье пока не приступили в связи с тем, что вода еще не отошла.

Уровень воды в реке Урал рядом с Оренбургом достиг исторического максимума, и вода продолжает прибывать. В регионе подтоплены больше 12 тыс. домов. Режим чрезвычайной ситуации ввели в Курганской и Тюменской областях. Там ситуация с паводками не такая критическая, как в Оренбуржье, но пик еще впереди. О причинах масштабного половодья в России — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.