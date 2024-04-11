Россиян предостерегли от покупки шаурмы в «небреженых» уличных кафе

Покупать шаурму в первом попавшемся кафе, которое выглядит небрежно, опасно для здоровья, предупредил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН Геннадий Онищенко. Если же человек решается на такую покупку, то по закону он имеет полное право сначала попросить показать ему документы о соответствии точки общепита нормам, отметил он в пресс-центре НСН.

Шаурма не является продуктом местной пищевой культуры, потому к ее покупке нужно относиться с осторожностью, отметил Онищенко.

«Если вы видите, что шаурмичная находится в небрежном состоянии, там стоят небритые мужчины в грязных передниках, то лучше не пользоваться этой возможностью», — подчеркнул он.

При просьбе показать документы, предоставляющие право на работу, а также раскрывающие информацию о закупке сырья, сотрудники кафе обязаны это сделать в соответствии с законом о защите прав потребителей. К продукции нужно быть как можно более требовательным, чтобы не навредить здоровью, посоветовал врач.

«Давайте будем становиться все более цивилизованными и требовательными, тогда никакая шаурма и никакой суп не заразит нас ничем», — заключил Онищенко.

Напомним, недавно специалисты Роскачества провели исследование покупной шаурмы и обнаружили в ней кишечную палочку, листерию и стафилококк. Врачи советуют россиянам готовить это блюдо самостоятельно, подчеркивая, что покупная шаурма противопоказана детям, беременным и пожилым людям.

Россиянам ранее рассказали, на что обращать внимание при покупке шаурмы.