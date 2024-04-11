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В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных отношений к порнографии

Минкульт Белоруссии приравнял демонстрацию нетрадиционных отношений к порнографии

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Depositphotos

В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных половых отношений к порнографии. Об этом говорится в постановлении министерства культуры республики, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Согласно документу, изменения внесены в инструкцию о порядке выпуска, тиражирования, показа, проката, продажи и рекламирования продукции, содержащей элементы эротики, насилия и жестокости, а также продукции по половому воспитанию и сексуальному образованию. К порнографии отнесена «самоцельная, умышленная демонстрация» нетрадиционных половых отношений, сказано в постановлении.

В июне 2023 года президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за введение административной ответственности за «пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии и чайлдфри».

Тогда же глава государства поддержал идею ввести в образовательный процесс курс полового воспитания детей и молодежи.

Ранее в России заявили о росте числа жалоб на ЛГБТ-пропаганду («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ).

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