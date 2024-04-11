МЧС самолетом доставило 35 тонн гуманитарной помощи в Оренбургскую область

МЧС Российской Федерации доставило самолетом партию гуманитарной помощи для жителей Оренбургской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Сбор гуманитарной помощи для Оренбуржья был инициирован правительством Тульской области.

Самолет Ил-76 МЧС с 35 тоннами гуманитарного груза приземлился в аэропорту Оренбурга. Им были доставлены продукты питания, бутилированная вода, средства личной гигиены, медикаменты, пледы, резиновые сапоги.

Груз будет передан правительству Оренбургской области, которое распределит его среди пострадавших от паводка жителей.

До этого сообщалось, что уровень реки Урал в Оренбурге стал рекордным за всю историю наблюдений.

10 апреля глава Оренбургской области Денис Паслер пообещал освободить от налогов попавших в зону подтопления.

Ранее сообщалось, что восстановительные работы в Оренбуржье идут круглосуточно.