В Нижнем Новгороде более 270 человек эвакуировали из-за пожара в больнице

Из больницы имени Семашко в Нижнем Новгороде эвакуировали более 270 человек из-за горящего мусора в подвале. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение регионального управления МЧС.
Отмечается, что сообщение о возгорании в подвальном помещении больницы на улице Родионова поступило в экстренные службы вечером 10 апреля.
«По прибытии на место специалисты МЧС России обнаружили горящий мусор в подвале», — говорится в сообщении.
Пожар был ликвидирован. В тушении участвовали 17 единиц техники и 53 пожарных. 273 человека было эвакуировано.
До этого сообщалось, что в Череповце школьник сидел дома один и чуть не сжег квартиру. Инцидент произошел в Череповце 8 апреля, восьмилетний мальчик находился дома один, ребенок поджег на балконе кусок бумаги, кинулся его тушить, но не смог, испугался и убежал.
В конце марта вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что лето 2024-го может оказаться более пожароопасным по сравнению с предыдущим годом.
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