В Китае произошло мощное землетрясение

В Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР произошло землетрясение магнитудой 5,7. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Отмечается, что эпицентр располагается в 43 километрах к северо-западу от уезда Куча. Очаг землетрясения залегал на глубине 24 километра. Информации о пострадавших и разрушениях нет.

7 апреля на юге Китая также произошло землетрясение магнитудой 5,5. Землетрясение произошло в 117 километрах к северо-востоку от городского уезда Арал. Очаг залегал на глубине 24 километров.

4 апреля 4 апреля в землетрясение магнитудой 5,5 произошло в провинции Цинхай на северо-западе Китая.

Директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин сообщил, что сегодня фиксируется значительно меньше сильных землетрясений, чем это было в начале XXI века. Однако вскоре ситуация может кардинально измениться, и число разрушительных подземных толчков вырастет.

Ранее у берегов Индонезии произошло землетрясение.