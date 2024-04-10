Суд арестовал мужчину, убившего собутыльника с помощью монтажной пены

В Москве суд арестовал мужчину, который залил монтажную пену в рот своему собутыльнику, что привело к летальному исходу. Об этом сообщается на сайте столичной прокуратуры.

По данным Следственного комитета, в подвале одной из организаций на Таганской площади было обнаружено тело мужчины с инородным веществом в легких. Правоохранители задержали по подозрению в убийстве знакомого жертвы.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, во время застолья между мужчинами произошел конфликт, после чего один ударил другого и залил в рот монтажную пену. О том, по какой причине между россиянами произошла ссора, информация отсутствует.

В отношении задержанного правоохранители возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

«С учетом позиции Таганской межрайонной прокуратуры суд избрал обвиняемому в убийстве меру пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении прокуратуры.

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