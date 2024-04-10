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В Уфе сиделка похитила 1,5 млн рублей у пенсионерки и переписала ее квартиру на своего сына

В Башкирии сиделка оставила пенсионерку без денег и квартиры

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

В Башкирии местная жительница предстанет перед судом за обман пенсионерки. Женщина убедила пожилую женщину отдать ей все накопления и переоформить квартиру. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

37-летняя жительница села Иглино познакомилась с 93-летней одинокой пенсионеркой, под предлогом оказания помощи, женщина часто навещала сельчанку, оказывая услуги сиделки. В апреле 2023 года она уговорила пожилую женщину перевести все свои накопления на один банковский счет, к которому получила доступ, в период с мая по июль прошлого года она похитила свыше 1,5 млн рублей сбережений пенсионерки.

Также злоумышленница убедила престарелую женщину переоформить ее единственную недвижимость на собственного сына. Когда о произошедшем стало известно, было возбуждено уголовное дело.

Обвиняемая не признала своей вины, по данным следствия, уфимка уже была судима за совершение аналогичных преступлений, материалы дела переданы в суд для рассмотрения. Квартира возвращена потерпевшей, договор дарения признан недействительным.

Ранее в Тюмени пенсионерка взяла в кредит 10 миллионов рублей и отдала деньги мошенникам.

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