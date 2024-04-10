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Москвичам рассказали о погоде до конца недели

Синоптик Позднякова: дождливая погода ожидается в Москве до конца недели

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Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москве с четверга, 11 апреля, ожидается дождливая погода, которая продлится до конца недели. Об этом «Москве 24» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, в ближайшие три дня осадки будут незначительными, однако воскресенье, 14 апреля, может оказаться «довольно дождливым». Утром 11 апреля в столице возможен туман.

«Особенно туман вероятен в низинах. Потому что влаги там много и температура будет соответствовать точке, когда происходит конденсация водяного пара в воздухе. Но такого интенсивного тумана, как наблюдался утром 10 апреля, в ближайшие сутки мы не ожидаем», — отметила синоптик.

При этом температура воздуха в городе в эти дни будет чуть выше климатической нормы.

«В ночь на субботу ожидается +5...7°C. Днем будет +13...15°C. В воскресенье температура воздуха останется практически в тех же интервалах. Ночью прогнозируется +4…7°C, а днем показатели будут на уровне +11…16°C, — уточнила Позднякова.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого заявил, что после дождя с грозой в Москву придет июньское тепло, что выше на 10 градусов климатической нормы апреля.

Ранее водителям объяснили, почему в теплую погоду опасно стоять в пробках.

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