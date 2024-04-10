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Задержан россиянин, похитивший более 44 млн рублей у подполковника КГБ в отставке

Жителя Ульяновской области задержали за хищение миллионов у подполковника КГБ

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Depositphotos

Обвиняемого в многомиллионном мошенничестве жителя Ульяновской области задержали за обман экс-замглавы аппарата Госдумы. Об этом сообщает РБК со ссылкой на свой источник.

В ноябре 2022 года Юрий Безверхов, в прошлом — подполковник КГБ и заместитель руководителя аппарата Госдумы, получил звонок через мессенджер WhatsApp. Собеседник представился сотрудником Центрального банка и сообщил пенсионеру, что на его банковские счета поступили подозрительные переводы денежных средств, которые необходимо вернуть.

Безверхов поверил мошенникам и передал им личные данные и коды подтверждения из СМС-сообщений. Мужчина общался с аферистами в течение месяца, все это время они списывали частями деньги.

«При одном из переводов злоумышленник в назначении платежа написал «спасибо за все, что сделал для меня», — отметил инсайдер.

Вернувшись из больницы, пожилой человек обратился в банк и узнал о списании 44,3 млн рублей. После этого мужчина написал заявление в полицию. В апреле прошлого года мошенников стали разыскивать. Сегодня стало известно, что уголовный розыск задержал жителя Ульяновской области Никиту Миридонова. По версия следствия, именно он виновен в хищении миллионов со счетов Безверхова.

Ранее мошенники украли все сбережения у 93-летней россиянки.

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