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Попытки засыпать прорванную дамбу в Орске оказались бесполезными

Мэр Орска заявил, что попытки засыпать промоины в прорванной дамбе бесполезны

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Мэр города Орск Оренбургской области Василий Козупица сообщил в Telegram-канале, что попытки засыпать прорванную дамбу оказались бесполезными.

Как рассказал градоначальник, в настоящее время власти просчитывают возможности ускорить отвод воды от жилых домов. Он заявил, что вместе со специалистами МЧС побывал на дамбе, где они изучили ситуацию на месте промоин.

«Попытки засыпать их [промоины] бутом в пик паводка оказались бесполезными. Каменные глыбы смывало потоком словно песок», — написал Козупица.

В данный момент стихия угомонилась, власти ищут способы как можно быстрее отвести воду от Орска и начать его восстанавливать, отметил он.

По его словам, сброс с Ириклинского водохранилища сокращается, уровень Урала падает.

10 апреля глава Минстроя России Ирек Файзуллин во время встречи с жителями Орска в администрации города заявил, что необходимо защитить Орск от повторения ситуации с паводком.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

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