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В российском регионе у вертолета на высоте более 900 метров открылись двери

РЕН ТВ: у вертолета Ми-8 в Тюменской области на высоте открылись задние двери

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Илья Наймушин/РИА Новости

В Тюменской области у гражданского вертолета Ми-8 авиакомпании UTair на высоте 914 метров открылись задние двери. Об этом сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

Вертолет вылетел из Тобольска для обследования газопровода и должен был вернуться обратно. Во время взлета у воздушного судна открылась рампа задних дверей. Экипаж доложил об этом диспетчеру и принял решение о возврате в аэропорт базирования. Борт благополучно приземлился, никто не пострадал.

До этого сообщалось, что по подозрению в поджоге вертолета Ка-32 в московском аэропорту Остафьево были задержаны пять человек. Всем задержанным от 19 до 22 лет. Среди них одна девушка.

Отмечается, что все задержанные приехали в Москву из регионов России: двое — из Норильска, двое — из Новосибирской области и один — из Ростовской области. Позднее они были арестованы.

27 апреля в Москве подожгли спасательный вертолет Ка-32. Вертолет стоял на стоянке «Северная». Площадь огня составила около 30 кв. метров, его потушили пожарные.

Ранее в США арестовали школьника, посветившего лазерной указкой в пролетавший вертолет.

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