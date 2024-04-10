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Продажи презервативов в России упали до минимума за пять лет

«Ведомости»: за два месяца 2024 года в РФ продали 3,1 млн упаковок презервативов

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По итогам первых двух месяцев 2024 года в российских аптеках продали минимальное за последние пять лет количество презервативов. Об этом сообщает газета «Ведомости».

За два месяца этого года продали 3,1 млн упаковок. Для сравнения, за тот же период 2020 года в России продали 4,8 млн, 2021-го — 3,9 млн, 2022-го — 3,5 миллиона, 2023-го — более 3,2 млн.

В денежном выражении показатель, напротив, увеличился на 0,03 млрд и достиг уровня в 1,17 млрд рублей, уточнили аналитики DSM Group.

10 апреля «Газета.Ru» ознакомилась с результатами исследования аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» и e-commerce сервиса CDEK.Shopping. По его данным, средний чек на рынке секс-товаров в офлайне по итогам 2023 года вырос на 9%, и составил — 3230 рублей.

В марте певица и актриса, звезда сериала канала Disney+ «Классный мюзикл» Оливия Родриго раздала поклонникам презервативы и таблетки для экстренной контрацепции после концерта в Сент-Луисе.

Ранее россиянка пыталась передать мужу в колонию литр виски в презервативах.

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