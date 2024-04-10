Украинские военные минируют сельскохозяйственные земли в Херсонской области

Украинские военные на подконтрольном Киеву правом берегу Днепра в Херсонской области запрещают местным жителям возделывать огороды и минируют сельскохозяйственные земли. Об этом сообщил РИА Новости источник в российских силовых структурах.

«По нашим данным, на правом берегу Днепра, в районе сел Александровка, Станислав и Широкая Балка Белозерского района Херсонской области ВСУ без разъяснения причин запрещают местным фермерским хозяйствам проводить посевную кампанию или каким-то иным образом возделывать свои поля», — сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники украинских оккупационных администраций следят за соблюдением соответствующего запрета.

Местные жители недовольны такими ограничениями. Они считают, что украинские военные хотят вынудить их бросить свои дома и покинуть Херсонскую область, добавил источник.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что на правом берегу Днепра украинские военнослужащие расстреляли своих сослуживцев. Момент расправы попал на видео, снятое разведывательным беспилотником армии России.

Ранее в Херсоне выявили крупную коррупционную схему на постройке медучреждений.