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В Минстрое пообещали помощь властей Оренбуржья в ремонте поврежденного жилья

Файзуллин: власти помогут с ремонтом жителями Оренбуржья, чье жилье повреждено

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Максим Богодвид/РИА Новости

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что жители Оренбуржья, чье жилье было частично повреждено, смогут провести ремонт с помощью региональных властей. Об этом сообщает ТАСС.

«Там, где процедура ремонта, будут происходить выплаты. Житель принимает решение: сам ли он будет делать или примет решение работать с муниципалитетом», — сказал Файзуллин.

По его словам, власти будут выдавать сертификаты на ремонт жилья.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора с губернатором Оренбургской области Денисом Паслером о борьбе с последствиями паводков принял решение командировать в зону стихийного бедствия министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина.

Перед этим пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков рассказал, что Путин получил новые доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших от паводков регионов.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее премьеры России и Казахстана обсудили половодье.

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