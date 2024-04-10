Еще несколько тысяч домов подтопило в Оренбургской области за сутки

В Оренбургской области за сутки подтопило еще почти 2,9 тыс. жилых домов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Выросло число подтопленных жилых домов почти на 2,9 тысячи», — сказал собеседник агентства.

В общей сложности в области в 77 населенных пунктах остаются подтопленными 12,8 тыс. жилых домов, почти 15 тыс. приусадебных участков и 38 мостов.

10 апреля в «Росводоканале Оренбурга» сообщили, что в Оренбурге из-за подтопления трансформаторной подстанции (ТП) не будет воды в четырех поселках. По этой причине будет отключено насосное оборудование и остановлен водозабор в муниципальном образовании Ивановский сельсовет.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней.

Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН, доктор технических наук Михаил Болгов сообщал, что причиной прорыва дамбы мог стать строительный брак, версию с грызунами он назвал экзотической.

Ранее сообщалось, что за ночь вода в реке Урал у Оренбурга поднялась на полметра.