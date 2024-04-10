Более 1,5 тыс. человек эвакуировали в Курганской области из-за паводка

В Курганской области превентивно эвакуировали 1,6 тысячи человек, включая 280 детей, в связи с паводком в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Превентивно были эвакуированы 1,6 тыс. человек, включая 280 детей, из районов, где ожидается наиболее сложная паводковая обстановка», — сказал источник агентства.

В пунктах временного размещения находятся 475 человек.

9 апреля сообщалось, что курганские музеи вывозят ценности в преддверии паводка.

Накануне глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Марина Панкратова сообщила, что в округе объявлена принудительная эвакуация из-за угрозы затопления жилых домов.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовского, расположенного в Курганской области, достиг 893 см.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.