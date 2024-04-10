Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Более 1,5 тыс. человек эвакуировали в Курганской области из-за паводка

В Курганской области эвакуировали 1,6 тысячи человек в связи с паводком

close
100%
МЧС РФ по Курганской области

В Курганской области превентивно эвакуировали 1,6 тысячи человек, включая 280 детей, в связи с паводком в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Превентивно были эвакуированы 1,6 тыс. человек, включая 280 детей, из районов, где ожидается наиболее сложная паводковая обстановка», — сказал источник агентства.

В пунктах временного размещения находятся 475 человек.

9 апреля сообщалось, что курганские музеи вывозят ценности в преддверии паводка.

Накануне глава Звериноголовского муниципального округа Курганской области Марина Панкратова сообщила, что в округе объявлена принудительная эвакуация из-за угрозы затопления жилых домов.

До этого сообщалось, что уровень воды в реке Тобол у села Звериноголовского, расположенного в Курганской области, достиг 893 см.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами