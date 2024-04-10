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Число эвакуированных в Оренбуржье выросло

Число эвакуированных из-за паводка в Оренбуржье выросло до 7,7 тысяч человек

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Число эвакуированных из-за паводка в Оренбуржье выросло до 7,7 тысяч человек, в числе которых 1,7 тысячи детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные власти.

Согласно сообщению, число подтопленных жилых домов в Оренбургской области выросло до 12,8 тысяч. Кроме того, подтоплены 14,9 тысяч приусадебных участков.

«Из домовладений и с приусадебных участков эвакуированы 7 703 человека, в том числе 1 707 детей», — сказано в заявлении властей региона.

Сейчас в 36 пунктах временного размещения (ПВР) находятся 1 513 человек, из них 262 ребенка. Остальные расположились у родственников. Кроме того, из зоны затопления в безопасные районы были перемещены 570 голов сельскохозяйственных животных.

По данным властей региона, спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах Оренбургской области.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого стало известно, что уровень воды в реке Урал в районе Орска за сутки упал на 24 сантиметра и составляет 904 сантиметра.

4 апреля на территории Оренбургской области ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за начала весенних паводков. На следующий день в городе Орске прорвало дамбу, что привело к дальнейшему ухудшению ситуации.

Ранее в МЧС назвали основные причины масштабного половодья в России.

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