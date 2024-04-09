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Россиянин ударил подростка, поспорившего с его женой, ножом в живот

В Липецке мужчина ударил ножом в живот подростка, поспорившего с его женой

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Shutterstock

В Липецке 38-летний местный житель предстанет перед судом по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнему. Об этом сообщает Следственное управление СК РФ по области.

Инцидент произошел 9 июня 2023 года на улице Усманской. Обвиняемый с женой вступили в словесную перепалку с группой подростков. В результате мужчина напал на 17-летнего юношу: сначала он ударил его по голове. Затем липчанин достал нож и ранил несовершеннолетнего в живот, после чего скрылся с места ЧП.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи оценили его травму как тяжкий вред здоровью.

По записям с камер полицейские установили личность нападавшего и задержали его. Мужчину опознали очевидцы, его заключили под стражу.

Во время следственных действий обвиняемый признался в содеянном и выплатил юноше компенсацию морального вреда.

Уголовная статья, по которой проходит липчанин, предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее в Москве задержали мужчину, который залил знакомому монтажную пену в рот.

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