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Белгородский волонтер покончил с собой в СИЗО

«Бел.Ру»: обвиняемого в хранении оружия волонтера Демиденко нашли мертвым в СИЗО

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Помогавший беженцам с Украины волонтер Александр Демиденко скончался в СИЗО №3 Белгорода. Об этом сообщает портал «Бел.Ру» со ссылкой на источник в УФСИН.

По данным журналистов, тело Демиденко нашли 5 апреля. По предварительным данным, мужчина покончил с собой. Представители ФСИН уточнили, что медики пытались реанимировать заключенного, но спасти его им не удалось. Признаков насильственной смерти на его теле врачи не обнаружили. По факту кончины Демиденко начали проверку.

Демиденко полгода находился в следственном изоляторе по обвинению в незаконном хранении оружия. До заключения под стражу он занимался помощью украинским беженцам.

2 февраля белгородский суд отправил в СИЗО участницу волонтерского женского движения «Армия красоток» Надежду Россинскую, известную как Надин Гейслер. В отношении нее возбудили уголовное дело о публичном распространении призывов к совершению к деятельности против безопасности России.

Ранее ФСБ задержала под Белгородом пытавшегося купить взрывчатку мужчину.

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