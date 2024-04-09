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Педофил из Чувашии спаивал сирот и снимал с ними детское порно

В Чувашии осудили педофила, который спаивал детей и снимал с ними порно

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Виталий Белоусов/РИА Новости

В Чебоксарах вынесен приговор бывшему руководителю фонда поддержки детей-сирот, мужчина спаивал девочек и снимал с ними порнографию. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии.

По данным следствия, 46-летний жиль города Чебоксары, возглавлявшего региональный благотворительный фонд поддержки детей-сирот в течение двух лет спаивал и насиловал несовершеннолетних девочек и заставлял их сниматься в роликах порнографического содержания.

Всего по уголовному делу установлено 15 несовершеннолетних потерпевших, одна из которых не достигла возраста 14 лет. Приговором суда с учетом позиции прокуратуры виновному назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с работой с детьми, сроком на 10 лет.

В Петербурге педофила, изнасиловавшего малолетнюю племянницу сожительницы, осудили на 21 год. 34-летний уроженец Башкирии в 2019 году в квартире на улице Маршала Казакова совершил иные действия сексуального характера в отношении девочки 2009 года рождения, находясь в состоянии наркотического опьянения. В 2022 году он, также находясь в неадекватном состоянии, применил физическую силу и изнасиловал девочку в доме на Гатчинском шоссе.

Ранее мужчина притворялся школьницей, чтобы получить обнаженные фото от российского подростка.

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