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Женщина и ребенок погибли в результате обстрела брянского поселка со стороны ВСУ

Богомаз: женщина и ребенок погибли при обстреле брянского поселка Климово

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Sofiia Gatilova/Reuters

Женщина и ребенок погибли в результате артиллерийского обстрела поселка Климово Брянской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, украинские военные нанесли удал по центру населенного пункта. Чиновник заявил, что, по предварительным данным, также пострадали трое мирных граждан. В настоящее время им оказывают медицинскую помощь.

Как уточнил губернатор, в результате атаки произошло возгорание жилого дома. Кроме того, повреждения получили несколько автомобилей.

«Обследование территории, подвергшейся обстрелу, продолжается», — написал глава региона.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

До этого Богомаз сообщил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел поселка Суземки в Брянской области.

По его словам, трое местных жителей получили ранения. Также повреждения получили административное здание, храм и несколько легковых автомобилей.

Ранее Матвиенко назвала бесчеловечными атаки ВСУ на мирных граждан и города России.

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