Путин получил новые доклады о ситуации с паводками

Президент России Владимир Путин вновь получил доклады о ситуации с паводками от главы МЧС Александра Куренкова и губернаторов пострадавших регионов. Об этом сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

По его словам, глава государства получил доклады губернаторов Оренбургской, Тюменской и Курганской областей. Отмечается, что отдельный доклад был представлен главой МЧС Александром Куренковым. Он прибыл в Оренбургскую область в качестве председателя правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков и оказанию помощи населению.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

С 7 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС федерального характера. Режим ЧС регионального масштаба в связи с паводками введен в Курганской и Тюменской областях.

9 апреля в подтопленном паводками городе Орске Оренбургской области стали постепенно восстанавливать подачу электроэнергии.

Ранее в Кремле объяснили, почему в пострадавших от паводков регионах не введен режим ЧС.