В Орске из-за наводнения приостановили работу 11 медобъектов

В результате мощного наводнения в городе Орск Оренбургской области 11 медицинских учреждений приостановили свою работу. С такой информацией выступил помощник главы министерства здравоохранения России Алексей Кузнецов, чьи слова передает РИА Новости.

«В Орске <...> приостановлена работа 11 медицинских объектов», — заявил помощник министра.

Согласно его информации, 158 местных жителей, в том числе одного несовершеннолетнего, пришлось перевести в другие стационары региона.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.

К 8 апреля из-за прорыва дамбы в Орске оказались затоплены Старый город, поселки Никель, Строитель, Лесоторговый. В самом Оренбурге также подтоплено два микрорайона, три населенных пункта и 17 садовых товариществ. С 7 апреля в Оренбуржье действует режим ЧС федерального характера. Затоплены более 10 тысяч домов.

Ранее в Орске рассказали, что остались один на один с наводнением.