Украинские бизнесмены недовольны частыми рейдами военкомов

Украинские предприниматели пожаловались на частые рейды сотрудников военных комиссариатов и написали соответствующую жалобу главе министерства цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и министру обороны республики Рустему Умерову. Об этом сообщает украинская версия делового журнала Forbes.

В материале отмечается, что члены Европейской бизнес-ассоциации (EBA) запросили ввод процедуры электронной коммуникации бизнеса с территориальными центрами комплектации (военкоматами).

«Бизнесмены жалуются на сложность процесса, отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения военкоматов», — указывается в статье.

Согласно информации издания, предприниматели страдают от регулярных рейдов сотрудников военкоматов, так как это препятствует ведению бизнеса.

Накануне депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что украинцев из Николаевской области, которые отказались воевать, помещают в колонию №83. По его словам, там сотрудники украинских военкоматов избивают отказников и угрожают им расправой над родственниками.

Ранее экс-советник Кучмы предрек, что на Украине начнут еще активнее бороться с военкомами.