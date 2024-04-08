Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские бизнесмены недовольны частыми рейдами военкомов

Forbes: украинский бизнес пожаловался на частые рейды сотрудников военкоматов

close
100%
Константин Михальчевский/РИА Новости

Украинские предприниматели пожаловались на частые рейды сотрудников военных комиссариатов и написали соответствующую жалобу главе министерства цифровой трансформации Украины Михаилу Федорову и министру обороны республики Рустему Умерову. Об этом сообщает украинская версия делового журнала Forbes.

В материале отмечается, что члены Европейской бизнес-ассоциации (EBA) запросили ввод процедуры электронной коммуникации бизнеса с территориальными центрами комплектации (военкоматами).

«Бизнесмены жалуются на сложность процесса, отсутствие четких процедур, необходимость физического посещения военкоматов», — указывается в статье.

Согласно информации издания, предприниматели страдают от регулярных рейдов сотрудников военкоматов, так как это препятствует ведению бизнеса.

Накануне депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов заявил, что украинцев из Николаевской области, которые отказались воевать, помещают в колонию №83. По его словам, там сотрудники украинских военкоматов избивают отказников и угрожают им расправой над родственниками.

Ранее экс-советник Кучмы предрек, что на Украине начнут еще активнее бороться с военкомами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами