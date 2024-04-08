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«Патовая ситуация»: Зерновой союз России пожаловался на жесткие условия экспорта

Глава Зернового союза Злочевский: Минсельхоз негласно регулирует цену зерна

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Павел Лисицын/РИА Новости

При экспорте зерна для российских компаний действуют негласные ограничения, которые вводятся не утверждением соответствующих документов, а просто на уровне команд, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский. В частности, Минсельхоз регулирует цену зерна, и отклониться от установленных норм нельзя, рассказал он в пресс-центре НСН.

«Цена продаваемого на экспорт зерна регулируется Минсельхозом негласно. Были уже факты, когда несоблюдение этих правил приводило к коллапсу…», – отметил Злочевский.

Он пояснил, что если компания продала зерно по цене, которую не одобрило ведомство, то ей могут не дать отгрузить товар даже в случае, если покупатель удовлетворен условиями. При этом, по словам главы Зернового союза, Минсельхоз рассчитывает пошлину, ориентируясь на цены, которых нет на рынке. В результате пошлину вынуждены оплачивать феремеры.

Помимо этого, негативно на зерновом рынке сказывается введение квот на семена, добавил Злоческий, подчеркнув, что эта мера спровоцировала рост стоимости на них. Из-за этого на границе задержали много машин с семенами, которые не успели доставить до вступления в силу ограничений, из-за чего товар либо уничтожат, либо вернут обратно.

«Вот такая патовая ситуация», – заключил эксперт.

Напомним, по данным Зернового союза Россия зависит от импортных семя по отдельным культурам на 90%. Из-за проблем с их поставками приходится применять отечественную продукцию, которая менее эффективна.

Ранее в РЗС назвали сумму, которую Россия потеряла из-за зерновой сделки.

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