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Учительница оставила камеру в школьном туалете, чтобы вычислять курильщиков

Педагог из Челябинской области установила телефон в школьном туалете

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Shutterstock/ChiccoDodiFC

Девятиклассницы из Челябинской области обнаружили в школьном туалете телефон с включенной записью. Как сообщает издание 74.RU, устройство туда поместила одна из учительниц.

Скандал разгорелся 4 апреля в школе №1 села Миасское в Красноармейском районе. Утром школьницы зашли в женский туалет и заметили спрятанный за прибитой доской телефон.

«Позвали классного руководителя, она пообещала разобраться. Заходим в 11 часов, телефон уже на потолке. Там подвесной потолок, одна из плиток немного сдвинута, и в щель видно камеру, которая направлена на единственную закрывающуюся кабинку», — рассказала одна из учениц.

Возмущенные девочки попытались самостоятельно достать устройство, но сделать это им помешала одна из учительниц. Педагог начала кричать на учениц и отвела их к директору. Там школьниц отругали и пригрозили им отчислением.

Позже в пресс-службе регионального Минобра журналистам подтвердили информацию об этом инциденте.

«Дежурный педагог по собственной инициативе в умывальной комнате перед туалетом в целях обеспечения безопасности и для обнаружения школьников, курящих вейпы, установила свой телефон. С телефона осуществляла трансляцию на свой второй телефон. После того как директор школы узнала о ситуации, были приняты меры и взята объяснительная от педагога», — рассказали в Минобре.

Юрист Ирина Зайцева уточнила, что теперь учителю, организовавшему съемку, грозит возбуждение уголовного дела и ответственность за нарушение неприкосновенности частной жизни.

Ранее учитель из Германии подглядывал за своими коллегами-женщинами, установив камеру в школьном туалете.

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