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Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации

Глава Харьковской области Синегубов допустил эвакуацию части местного населения

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Alexandros Avramidis/Reuters

Власти Харьковской области рассматривают возможность принудительной эвакуации семей с детьми из северной части региона. С таким заявлением выступил глава областной администрации Олег Синегубов в эфире местного телеканала «Рада».

Он отметил, что речь идет о Харьковском и Богодуховском районах, непосредственно граничащих с Российской Федерацией. По словам Синегубова, там усилились обстрелы.

Как ранее заявляли власти, детей в этих районах уже нет, однако необходимо провести проверку.

Накануне глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские Вооруженные силы контролируют порядка 34 населенных пунктов в регионе. По его информации, в области много населенных пунктов, которые находятся под контролем Вооруженных сил России, они находятся в так называемой серой зоне, и практически нигде в этих населенных пунктах люди не проживают. При этом он добавил, что власти региона помогают жителям освобожденных российскими военными населенных пунктов.

Ранее российские военные поразили пункт иностранных наемников ВСУ в Харьковской области.

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