Россиянин притворился больным и попытался похитить девушку

В Архангельске житель Чувашии пытался затащить незнакомую девушку к себе в квартиру, пострадавшую спас участковый полиции. Об этом сообщает СУ СК РФ региона.

Инцидент произошел вечером 3 апреля в Архангельске. Мужчина подошел на улице к 22-летней девушке, пожаловался, что у него сильно болит спина и попросил ее помочь донести пакет с продуктами до квартиры.

Зайдя в лифт, мужчина набросился на девушку и пытался затащить ее к себе в квартиру. Крики о помощи услышал участковый полиции, который находился в опорном пункте во дворе дома.

Злоумышленника удалось задержать, им оказался 43-летний житель Чувашии, возбуждено уголовное дело о попытке похищения.

В самарской области сосед похитил девятилетнюю девочку, мужчина незаконно удерживал ребенка в своей квартире. После освобождения от похитителя ребенку потребовалась медицинская помощь, медики зафиксировали у нее многочисленные побои. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Якутии неизвестный на автомобиле пытался похитить ребенка из детского центра.