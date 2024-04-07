В Харькове произошел взрыв

Взрыв произошел на северо-востоке Украины, в городе Харькове. Об этом сообщило агентство РБК-Украина.

Подробности происшествия в публикации не привели.

В ночь на 7 апреля стало известно, что в Днепропетровской и Харьковской областях Украины включились сирены воздушной тревоги.

До этого бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Россия продолжит наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре Украины.

Вечером в субботу, 6 апреля стало известно. что в Одессе произошли взрывы. В городе сообщили о повреждении коммунального предприятия. Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в Одесской, Николаевской, Кировоградской и Днепропетровской областях была объявлена воздушная опасность.

Ранее стало известно, что на Украине с июля повреждены почти 200 объектов портовой инфраструктуры.