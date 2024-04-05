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Взрывы произошли в Одессе

«Страна.ua»: в Одессе на юге Украины произошло несколько взрывов

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Oleh Dubyna/Shutterstock

В Одессе произошло несколько взрывов. Об этом сообщило украинское издание «Политика Страны».

«Сообщают о взрывах в Одессе», — следует из сообщения.

До этого политолог Вера Гранцева заявила, что большие города Украины часто сталкиваются с проблемой отключения электричества из-за атак на объекты энергетической инфраструктуры. Она отметила, что Одесса и Львов страдают от регулярных отключений электричества, что делает жизнь в этих городах невыносимой. Политолог также упомянула, что подобные ситуации происходят даже в удаленных населенных пунктах.

Владимир Кудрицкий, глава «Укрэнерго», заявил, что вместо нескольких крупных электростанций в стране планируется построить сотни маленьких. Он объяснил, что концентрация производства электроэнергии на нескольких крупных объектах может иметь серьезные последствия в случае массированных атак.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киевской области повреждения получило оборудование электросетей.

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