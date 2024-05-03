Военный эксперт оценил угрозу финского политика отрезать Калининград от РФ

Военный эксперт Михаил Тимошенко в беседе с «Ридусом» прокомментировал предложение кандидата в Европарламент от финской партии «Национальная коалиция» Мики Аалтола ограничить доступ России к Калининграду. По мнению специалиста, подобные заявления со стороны Финляндии и стран Балтии будут звучать до тех пор, пока Москва либо «их не придушит», либо «не выбьет им зубы».

«Все зависит от нашей решимости. Хотелось бы знать, мы закончили строительство газопровода в Санкт-Петербург в обход Прибалтики? Дело в том, что Петербург всегда снабжался газом из того же газопровода, что и Прибалтика. Если обходной газопровод готов, то можно вырубить газ на Прибалтику. Пусть живут без газа», — сказал Тимошенко.

3 мая Аалтола заявил, что Россия якобы препятствует авиаперевозкам над Балтикой, в этой связи на Западе могут рассмотреть вариант с «запретом или ужесточением» доступа РФ в Калининград.

Комментируя слова финского политика, депутат Госдумы Александр Толмачев отметил, что отрезать Калининград от России не удастся, поскольку там сосредоточена мощнейшая войсковая группировка.

Пресс-секретарь главы Калининградской области Дмитрий Лысков в свою очередь подчеркнул, что заявления о возможности закрыть доступ России к региону абсурдны и граничат с неадекватностью.

Ранее Эстония обвинила Россию в глушении GPS-сигнала в Балтийском регионе.