Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В США подсчитали, сколько ждать дополнительной доставки Storm Shadow на Украину

NYT: дополнительная доставка ракет Storm Shadow Киеву может занять недели

close
100%
Lewis Joly/AP

Доставка британских дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на неназванного британского чиновника.

В публикации говорится, что часть вооружения, которая входит в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как о нем объявили власти.

«Но поставка дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow... может занять несколько недель», — пишут журналисты.

23 апреля сообщалось, что Великобритания передаст Украине дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow. Они вошли в новый пакет военной помощи королевства республике.

2 мая бывший депутат Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что в стране были зафиксированы прилеты по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий в стране производят технику для армии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами