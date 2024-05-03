В США подсчитали, сколько ждать дополнительной доставки Storm Shadow на Украину

Доставка британских дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow на Украину может занять несколько недель. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на неназванного британского чиновника.

В публикации говорится, что часть вооружения, которая входит в новый пакет помощи, начала пребывать за несколько недель до того, как о нем объявили власти.

«Но поставка дополнительных ракет большой дальности Storm Shadow... может занять несколько недель», — пишут журналисты.

23 апреля сообщалось, что Великобритания передаст Украине дополнительное число крылатых ракет Storm Shadow. Они вошли в новый пакет военной помощи королевства республике.

2 мая бывший депутат Верховной рады Украины Анна Гопко заявила, что в стране были зафиксированы прилеты по складам с дальнобойными ракетами Storm Shadow.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, сколько предприятий в стране производят технику для армии.