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Хуситы рассказали, где будут атаковать суда, направляющиеся в Израиль

Хуситы будут атаковать направляющиеся в Израиль суда во всех доступных районах

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Khaled Abdullah/Reuters/Архив

Военный представитель мятежного движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что йеменские хуситы будут атаковать направляющиеся в израильские порты суда во всей зоне досягаемости, включая Средиземное море. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы будем атаковать все суда, направляющиеся в порты оккупированной Палестины в Средиземном море, а также в любом районе, находящемся в пределах нашей досягаемости», — заявил он.

До этого Сария заявил, что хуситы из «Ансар Аллах» в Йемене атаковали и выпустили ракеты по нескольким объектам в районе города Эйлат в Израиле. Сариа также добавил, что хуситы атаковали израильское судно MSC Darwin в Аденском заливе. После обострения конфликта в секторе Газа «Ансар Аллах» объявил о намерении атаковать Израиль и блокировать проход судов через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив до окончания операции в палестинском анклаве. С середины ноября прошлого года хуситы атаковали множество гражданских судов в Красном море и Аденском заливе.

Ранее сообщалось, что хуситы хотят утопить Запад в «болоте кризиса» вокруг Красного моря.

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