«Мне просто был нужен лед»: Бритни Спирс объяснила скандал в отеле

Певица Бритни Спирс объяснила недавний скандал со своим участием в отеле Chateau Marmont в Лос-Анджелесе (Калифорния, США). Объяснение она опубликовала на своей странице в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам 42-летней звезды, она не ссорилась с бойфрендом Полом Солисом, вопреки версии СМИ, а подвернула лодыжку.

«Вывихнула лодыжку как идиотка, просто дурачась. Очень больно. Глупая идиотка пыталась прыгать по номеру в Chateau, упала, опозорилась, вот и все», — написала она.

Врачи скорой помощи, продолжила Спирс, ворвались в ее номер нелегально.

«Не надо было никакого скандала, мне просто был нужен лед», — написала она.

Накануне ночью, по сообщению TMZ, к Бритни Спирс в номер отеля Chateau Marmont после ссоры с бойфрендом приехали медики. Пока пара находилась в номере, между ними произошла сильная ссора, которая, по словам источников, переросла в драку, и певица повредила ногу. Бритни Спирс кричала и не контролировала себя в коридоре, и гости решили, что у нее психическое расстройство, поэтому вызвали скорую помощь.

После друзья певицы заявили, что переживают за ее состояние после ссоры с бойфрендом.

«С самого начала он для нас был плохой новостью», — говорит один из близких 42-летней звезды.

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