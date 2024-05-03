В МИД РФ заявили, что Россия никогда не будет вмешиваться в дела других стран

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, что Россия никогда не вмешивалась и не намерена вмешиваться во внутренние дела других государств. Так она ответила на вопрос о ситуации в Грузии вокруг закона об иностранных агентах, сообщает ТАСС.

Вместе с тем дипломат сказала, что Российская Федерация «заинтересована в мирном, стабильном, благополучном развитии всех стран Южного Кавказа», в том числе Грузии.

До этого официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Грузия рискует своими перспективами членства в Европейском союзе и НАТО из-за антизападной риторики и законопроекта об иноагентах. Представитель Госдепа выразил мнение, что законопроект, вызвавший массовые протесты в Грузии, «вдохновлен» Москвой.

В ответ депутат правящей партии «Грузинская мечта» Рати Ионатамишвили заявил, что Тбилиси действует исходя из интересов нацбезопасности.

Ранее политолог оценил шансы на принятие закона об иноагентах в Грузии.