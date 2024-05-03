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Ключевой индекс Гонконгской биржи вырос до максимума за восемь месяцев

Индекс Hang Seng на бирже Гонконга поднялся до максимума с 4 сентября

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Depositphotos

Ключевой индекс Гонконгской фондовой биржи Hang Seng в пятницу вырос до максимума за последние восемь месяцев. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Hang Seng закрылся на отметке в 18 475,92 пункта (+1,48%). В моменте индекс достигал 18 604,17 пункта. Индикатор не поднимался до этих уровней с начала сентября 2023 года.

Среди лидеров роста в индексе — бумаги JD.com (+5,48%), Baidu (+4,27%), Alibaba Group (+4,07%), Li Auto (+3,16%), Xiaomi (+3,06%).

До этого в JPMorgan зафиксировали рекордные за 25 лет темпы падения объема акций на биржах. С начала года объем акций в мире уже сократился на $120 млрд. Это в три раза больше показателя за весь 2023 год ($40 млрд). Новые компании стали реже размещать свои бумаги на публичных торгах из-за экономической и геополитической неопределенности. Более того, старые игроки рынка продолжают активно выкупать большие объемы собственных акций на рынке, отмечают аналитики.

Ранее Apple объявила о рекордном выкупе акций на фоне плохих продаж.

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