В ООН рассказали о влиянии землетрясения на работу штаб-квартиры организации

Официальный представитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриша Стефан Дюжаррик рассказал о том, повлияло ли землетрясение на работу штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает ТАСС.

Дюжаррик подчеркнул, что нарушений в работе штаб-квартиры из-за природного явления не наблюдалось.

До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден проинформирован о ситуации с землетрясением в штате Нью-Джерси.

Генконсул Российской Федерации в Нью-Йорке Александр Захаров заявил, что генеральное консульство России в Нью-Йорке эвакуировало посетителей диппредставительства из-за землетрясения, ощущавшегося в городе.

Также стало известно, что заседание Совета Безопасности ООН, которое 5 апреля проходило в здании штаб-квартиры всемирной организации в Нью-Йорке, прервали после землетрясения.

По данным сейсмологов, вблизи города произошло землетрясение магнитудой 5,5.

Ранее в Китае произошло мощное землетрясение.