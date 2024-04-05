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Россия поделилась опытом по сортировке отходов с Ганой

РЭО и РУДН провели экскурсию на КПО «Нева» для специалистов из Ганы

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Денис Абрамов/РИА Новости

Представители Российского экологического оператора (РЭО) и РУДН провели экскурсию для специалистов по обращению с отходами из Республики Гана на КПО «Нева» в Подмосковье. Об этом телеканалу «360» сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Он уточнил, что мусороперерабатывающий комплекс «Нева» мощностью 500 тысяч тонн в год открылся в Солнечногорске в 2022 году.

«Комплекс имеет уровень переработки 75% потока. Специалисты из Ганы посетили КПО и узнали о его устройстве, переняли необходимый опыт», — добавил Буцаев.

Специалистам из Ганы рассказали о том, как проводится раздельный сбор отходов, а также их транспортирование, как работает автоматическая сортировка отходов и не только. Помимо этого, они приняли участие в совещании с представителями технологического и международного блоков РЭО.

Накануне Денис Буцаев сообщил, что первый экопромышленный парк в России, расположенный на территории подмосковного Егорьевска, включили в федеральный реестр Минпромторга. Помимо этого, в реестр также включили управляющую компанию ООО «Экологический цифровой оператор».

Ранее РЭО объяснил сообщения о полном запрете пластика в России.

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