ВСУ обстреляли два населенных пункта в Курской области

Вооруженные силы Украины обстреляли поселок Теткино и село Попово-Лежачи в Курской области. Об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня со стороны Украины обстрелян поселок Тёткино Глушковского района. Зафиксировано 4 прилета. Ранена женщина», — сообщил глава региона.

По его словам, пострадавшей оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, два прилёта произошло в селе Попово-Лежачи. Старовойт добавил, что подомовой обход будет проведен, когда обстановка позволит это сделать.

Вечером 4 апреля в Курской области объявляли опасность атаки беспилотников. После этого губернатор предупредил жителей о том, что в Курске начала работать система противовоздушной обороны.

Ранее стало известно, сколько раз украинские беспилотники пытались атаковать Россию.