В Марселе хулиганы подожгли ночью несколько полицейских машин

Неизвестные совершили поджог нескольких патрульных машин у полицейского участка в Марселе. Об этом пишет Actu17.

Инцидент произошел 3 апреля у полицейского участка в 3-м округе Марселя. По словам очевидцев, вечером в том районе появился десяток злоумышленников, которые были вооружены бутылками с зажигательной смесью.

Сначала хулиганы вылили горючую жидкость из канистры на заднюю часть автомобиля Skoda, который был немедленно подожжен и сгорел дотла. Таким же образом они подожгли второй автомобиль, в котором находился патруль. Машина была частично повреждена пламенем.

Затем один из злоумышленников бросил бутылку с зажигательной смесью в третий полицейский автомобиль, но огонь не распространился. После этого злоумышленники попытались спалить четвертую машину изнутри, разбив несколько стекол, но не смогли. Подозреваемые скрылись с места происшествия, пожарным быстро удалось ликвидировать открытое горение.

По словам властей, ночной поджог является реакцией со стороны преступности на полицейские операции по борьбе с наркотиками, которые в последнее время участились.

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