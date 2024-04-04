Россиянин лишился свободы на три года за оправдание теракта на Крымском мосту

Второй Западный окружной военный суд приговорил жителя Сыктывкара к трем годам колонии за публичное оправдание теракта на Крымском мосту, передает ТАСС, ссылаясь на управление ФСБ по Республике Коми.

Дело о публичном оправдании терроризма в интернете на 49-летнего Дмитрия Павлюченко завели после того, как он прокомментировал новости о совершенном 8 октября 2022 года теракте на Крымском мосту. Россиянин оставил во «ВКонтакте» несколько комментариев, в них он, как было установлено судом и следствием, выразил оправдание и поддержку теракта.

Павлюченко судили и признали виновным. Сыктывкарец был приговорен к наказанию в виде трех лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, кроме того, ему запретили заниматься администрированием сайтов на тот же срок. Апелляционный военный суд оставил приговор без изменения, он уже вступил в законную силу.

Ранее суд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО советского диссидента Александра Скобова (признан в РФ иностранным агентом) по обвинению в оправдании терроризма и призывах к нему.