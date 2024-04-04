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Названа причина «задымления» в аэропорту Шереметьево

ТАСС: «задымление» в Шереметьево оказалось связано с тренировочной эвакуацией

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Shutterstock

«Задымление» в аэропорту Шереметьево оказалось частью тренировки по эвакуации пассажиров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«В аэропорту Шереметьево проводилась тренировка, пожара нет», — рассказал журналистам источник.

4 апреля издание РБК со ссылкой на очевидцев сообщило, что в аэропорту Шереметьево прозвучало сообщение о задымлении, людей попросили эвакуироваться. На опубликованном в Telegram-канале РБК видеоролике по громкой связи звучит сообщение о необходимости немедленно покинуть здание, люди стоят около входа в Шереметьево со стороны паркинга.

По состоянию на 12:54 мск аэропорт уже вернулся к штатной работе, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе воздушной гавани.

24 марта в аэропорту Шереметьево задержали женщину, которая сообщила, что у нее в рюкзаке лежит бомба. Обыск сумки показал, что гражданка солгала. С ней провели беседу полицейские.

Ранее сообщалось, что в Пулково несколько самолетов задержали из-за снега и метели.

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