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Россиянка разгромила могилы бойцов СВО на «Аллее героев»

В Северной Осетии местная жительница разгромила могилы бойцов СВО

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СК РФ по Республике Северная Осетия-Алания

В Северной Осетии 47-летнюю местную жительницу обвиняют в осквернении мест захоронения. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Республике Северная Осетия — Алания.

Как установили правоохранительные органы, 2 февраля женщина проникла на Восточное кладбище во Владикавказе, где покоится ее мать, и совершила акт вандализма. Она нашла «Аллею героев», где захоронены участники специальной военной операции, и разбросала венки и ритуальные вазы с цветами, расположенные у могил. При этом нарушительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. По информации МВД, женщина искала спиртное.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и направило дело для рассмотрения в суд.

В августе 2023 года 33-летний житель Белгорода на территории воинского захоронения сломал деревянный крест на братской могиле — так он выместил злость после ссоры с друзьями.

Ранее вандалы разрушили памятник Ленину в Астрахани.

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