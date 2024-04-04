В России указали на «глубокое падение» посещаемости кинотеатров

Российские кинотеатры находятся в глубоком кризисе из-за недостатка контента, что негативно влияет на посещаемость торговых центров. Об этом НСН рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, кинотеатры представляют собой «основной якорь», который привлекает людей в торговые центры. При этом посещаемость кинотеатров в России с 2019 года упала на 40%, указал эксперт.

«Это достаточно глубокое падение. И другие форматы не могут заменить кинотеатры. Поэтому мы совместно с коллегами ждем восстановления кинотеатров. На месте закрытых залов появляются фитнес-залы и рестораны, которые не могут так сильно притягивать посетителей», — добавил Люлин.

25 марта эксперты Focus Technologies сообщали, что посещаемость торговых центров в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье упала на 15–20%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев пояснил, что посещаемость резко снизилась как из соображений безопасности, так и в знак сочувствия к родным тех, кто был в «Крокусе» во время атаки.

Ранее сообщалось, что в России создадут фонд поддержки производства фильмов для проката в кинотеатрах.