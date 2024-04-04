Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России указали на «глубокое падение» посещаемости кинотеатров

Вице-президент СТЦ Люлин: кинотеатры в России находятся в глубоком кризисе

close
100%
Depositphotos

Российские кинотеатры находятся в глубоком кризисе из-за недостатка контента, что негативно влияет на посещаемость торговых центров. Об этом НСН рассказал вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.

По его словам, кинотеатры представляют собой «основной якорь», который привлекает людей в торговые центры. При этом посещаемость кинотеатров в России с 2019 года упала на 40%, указал эксперт.

«Это достаточно глубокое падение. И другие форматы не могут заменить кинотеатры. Поэтому мы совместно с коллегами ждем восстановления кинотеатров. На месте закрытых залов появляются фитнес-залы и рестораны, которые не могут так сильно притягивать посетителей», — добавил Люлин.

25 марта эксперты Focus Technologies сообщали, что посещаемость торговых центров в России после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье упала на 15–20%. Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев пояснил, что посещаемость резко снизилась как из соображений безопасности, так и в знак сочувствия к родным тех, кто был в «Крокусе» во время атаки.

Ранее сообщалось, что в России создадут фонд поддержки производства фильмов для проката в кинотеатрах.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами