Польские фермеры стали блокировать дома депутатов Сейма

Фермеры Польши решили изменить тактику акций протеста, отказываясь от массовых блокад автомобильных дорог и блокируя дома депутатов Сейма (нижней палаты). Об этом сообщает радиостанция RMF24 со ссылкой на лидеров фермерского движения.

«Будет навоз у офисов тех депутатов, которые выступали за то, чтобы программа «Зеленый курс» сохранилась, чтобы договориться с Евросоюзом», — сказал один из лидеров протестующих.

Фермеры угрожают 4 апреля заблокировать офисы и дома депутатов Сейма по всей Польше. Главной причиной недовольства они называют отсутствие реакции правительства на их требования.

«Идут какие-то переговоры, министры что-то решают, но конкретики нет», — подчеркнул представитель протестующих Павел Лупа на встрече с премьер-министром Дональдом Туском 3 апреля в Кракове.

До этого сообщалось, что польские фермеры провели ночь у министерства сельского хозяйства Польши, протестующие аграрии ожидали премьер-министра страны Дональда Туска.

Ранее Франция и Польша выступили за ужесточение ограничения на импорт зерна с Украины.