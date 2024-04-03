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Власти Москвы рассказали о жертвах непогоды 3 апреля

Собянин: из-за непогоды в Москве два человека погибли, 15 пострадали

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Haggardous50000/Shutterstock

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что из-за непогоды в городе погибли два человека, еще 15 пострадали.

В публикации он рассказал, что 3 апреля на столицу обрушилась непогода, включая сильный ветер с порывами скоростью больше 21 м/c и перепады температуры.

«Сообщения об опасности были на экранах города, табло оповещения ЦОДД и др. Но, к сожалению, не обошлось без жертв. 17 пострадавших, двое из них погибли», — рассказал мэр.

Собянин выразил соболезнования семьям погибших и добавил, что пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

До этого в Москве штормовой ветер выкорчевал деревья и повалил их прямо на припаркованные автомобили. Также отмечается, что из-за него столичные дороги оказались покрыты мусором.

3 апреля в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. Об ухудшении погодных условий москвичей оповещают в парках, а также через СМИ и информационные табло.

Ранее российским водителям объяснили, как возместить ущерб при падении дерева на автомобиль.

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