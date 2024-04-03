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В Пулково несколько самолетов задержали из-за снега и метели

В Пулково из-за сложных погодных условий задержали несколько рейсов

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Shutterstock

В Петербурге несколько самолетов не могут сесть в аэропорту из-за погодных условий. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Рейсы, следовавшие из Москвы, Узбекистана, Египта и Саранска в аэропорт Пулково задержаны. Причиной стала чистка взлетно-посадочной полосы от снега и наледи.

Два борта уже направлены в запасные аэропорты. Другие самолеты находятся в небе Петербурга.

Как сообщает 78.ru со ссылкой на пресс-службу Пулково, аэропорт работает в сложных метеоусловиях.

«Проводится попеременная очистка взлётно-посадочных полос, рулёжных дорожек и перронов от снега и наледи, а также противообледенительная обработка воздушных судов», – сообщили в организации.

В Петербурге наблюдается сложная метеорологическая ситуация. В городе наблюдается снег и метель. Такие погодные условия привели к большому количеству пробок и ДТП на улицах.

Ранее рейс из Иркутска во Владивосток задержали из-за шутки пассажира о бомбе на борту.

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