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Абрамченко подтвердила, что контракт Горькова в «Росгеологии» истек

Абрамченко: контракт гендиректора «Росгеологии» Горькова истек 1 апреля

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Александр Кряжев/РИА Новости

Контракт генерального директора «Росгеологии» Сергея Горькова истек в начале апреля. Об этом сообщила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, передает ТАСС.

Как вице-премьер, она курирует работу российской геологоразведки, которую представляет «Росгеология».

«Контракт действительно 1 апреля истек», — сказала она.

Вице-премьер уточнила, что корпоративные процедуры в отношении «Росгеологии» пока не запустили. По словам Абрамченко, сейчас председатель совета директоров «Росгеологии», глава Минприроды Александр Козлов и Росимущество (владелец 100% акций холдинга) ведут работу по этому вопросу.

Накануне стало известно, что срок контракта Сергея Горькова истек, но он продолжает исполнять свои обязанности.

До этого Горьков сообщал, что «Росгеология» планирует выйти на подписание контрактов по разведке запасов твердых полезных ископаемых с шестью странами Африки в течение 2023 года.

Ранее глава «Росгеологии» заявил, что геологоразведка в России «не схлопнулась» благодаря санкциям.

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