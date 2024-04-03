Названы самые популярные клички собак в 2023 году

По данным Российской кинологической федерации, самой популярной собачьей кличкой в 2023 году стала Оливия. Об этом в интервью РИАМО сообщил президент вышеуказанной организации, кинолог Владимир Голубев. На втором месте, по его словам, — Оскар, на третьем — Жасмин.

Он также отметил, что в период популярности сериала «Игра престолов» собакам давали такие клички как Джон, Сноу, Санса и Арья. Некоторые вдохновлялись марками автомобилей, называя питомца Хаммером, Лексусом и даже Жигулями, рассказал кинолог.

Кроме того, по его словам, встречались клички Челси, Тиффани, Гермиона, Джульетта, Ромео, Биткоин, Евро и Тесла.

При этом он подчеркнул, что идеальная кличка для собаки должна состоять из двух, максимум трех слогов. Кличка — это самая часто произносимая команда, поэтому она должна быть легкопроизносимой, пояснил эксперт.

Он добавил, что правильно подобранная кличка позволит быстрее сформировать связь между собакой и хозяином. Питомец начнет быстрее откликаться на зов владельца.

Ранее кинолог перечислил главные ошибки в дрессировке собак.